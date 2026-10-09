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Регионы России

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Егор Демин набрал 13 очков в дебютном матче Леброна Джеймса за «Филадельфию»

Егор Демин набрал 13 очков в дебютном матче Леброна Джеймса за «Филадельфию»

В составе «Филадельфии» дебютировал четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. 41-летний баскетболист набрал 10 очков, сделал 5 передач и 4 подбора за 18 минут на площадке.

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