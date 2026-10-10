Дзюдоистка Иванова завоевала бронзу чемпионата мира

РИА Новости/Павел Лисицын Российская дзюдоистка Мария Иванова 10 октября стала бронзовым призером чемпионата мира в Баку.
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