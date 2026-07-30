В Соликамске осудили организатора поджога авто за 500 тыс. рублей

Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор ранее судимому жителю Соликамска. Мужчина признан виновным в организации умышленного повреждения чужого имущества путём поджога, повлекшего причинение значительного ущерба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии