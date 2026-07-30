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Царьград

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В Соликамске осудили организатора поджога авто за 500 тыс. рублей

В Соликамске осудили организатора поджога авто за 500 тыс. рублей

Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор ранее судимому жителю Соликамска. Мужчина признан виновным в организации умышленного повреждения чужого имущества путём поджога, повлекшего причинение значительного ущерба.

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