Китайский спутник-ретранслятор успешно вышел на окололунную орбиту

Cпутник-ретранслятор успешно вышел на окололунную орбиту / © CNSA Спутник, который отправился в космос на борту ракеты-носителя Long March-8 Y3 20 марта, послужит ретрансляционной платформой для четвертого этапа китайской программы исследования Луны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии