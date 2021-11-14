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Новые сложности Украины

Новые сложности Украины

автор - Дилетант о политике Украинская общественность давеча была шокирована.

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Комментарии
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Алексей
Афганистан 😂😂Азия покруче России.
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8 час.
Иван Захава
Всех мировых придурков надо собрать в одно место! Нет, вы не правы, не в жопу, а на Окраину!
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2
8 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Надо вызвать А Мельника в кабинет к Марии и пусть она заставит его ответить за угрожающие слова П. Климкина или в противном случае он будет прилюдно наказан на КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ....поркой как атаман порол красных молодых красноармейцев по-взрослому , а если ответа всё-таки не последует , то можно будет как Емельку Пугачёва обласкать .
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7 час.

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