автор - Дилетант о политике Украинская общественность давеча была шокирована.
Новые сложности Украины
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Иван Захава
Всех мировых придурков надо собрать в одно место! Нет, вы не правы, не в жопу, а на Окраину!
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8 час.
2
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Надо вызвать А Мельника в кабинет к Марии и пусть она заставит его ответить за угрожающие слова П. Климкина или в противном случае он будет прилюдно наказан на КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ....поркой как атаман порол красных молодых красноармейцев по-взрослому , а если ответа всё-таки не последует , то можно будет как Емельку Пугачёва обласкать .
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7 час.
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