Новые сложности Украины

Всех мировых придурков надо собрать в одно место! Нет, вы не правы, не в жопу, а на Окраину!

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Надо вызвать А Мельника в кабинет к Марии и пусть она заставит его ответить за угрожающие слова П. Климкина или в противном случае он будет прилюдно наказан на КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ....поркой как атаман порол красных молодых красноармейцев по-взрослому , а если ответа всё-таки не последует , то можно будет как Емельку Пугачёва обласкать .