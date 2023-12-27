73 СА АСУТП были испытаны в 2023 году АО «Транснефть-Верхняя Волга»

В Центре промышленной автоматизации (ЦПА) филиала АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2023 г. были проведены испытания 73 инновационных импортозамещающих систем автоматики (СА АСУТП) для объектов трубопроводного транспорта.
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