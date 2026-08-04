СК: приоритетной версией исчезновения Усольцевых остается несчастный случай

Следствие рассматривает две основные версии исчезновения семьи Усольцевых. Об этом рассказала aif.ru помощник руководителя управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина.
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