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СК: приоритетной версией исчезновения Усольцевых остается несчастный случай

СК: приоритетной версией исчезновения Усольцевых остается несчастный случай

Следствие рассматривает две основные версии исчезновения семьи Усольцевых. Об этом рассказала aif.ru помощник руководителя управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина.

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