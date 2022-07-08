Сотрудники Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу празднуют День семьи, любви и верности

Сотрудники Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу празднуют День семьи, любви и верности

Крепкая и дружная семья является надежной опорой для любого человека, а для сотрудников органов внутренних дел – это еще и надежный тыл.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх