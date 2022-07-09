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Перевернитесь! Врач назвала самую полезную позу для сна

Перевернитесь! Врач назвала самую полезную позу для сна

Качественный сон — это залог здоровья, хорошего самочувствия и продуктивности в течение всего дня. Эксперты рассказали, какую пользу или вред может принести каждая поза для сна и как правильно выбрать матрас, на котором вам точно будет комфортно.

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