Стало известно, какие седаны пользуются спросом в Китае

Читатель «За рулем» хочет узнать:– Можно ли сказать, что китайцы не уделяют должного внимания седанам? Или это отражается только на поставках в РФ?Ответ экспертаАлександр Виноградов, «За рулем»:– Эта тенденция относится не только к китайцам, а ко всему миру: кроссоверы всех классов и размерностей продолжают наращивать свою долю.
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