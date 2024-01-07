Стало известно, какие седаны пользуются спросом в Китае

Читатель «За рулем» хочет узнать:– Можно ли сказать, что китайцы не уделяют должного внимания седанам? Или это отражается только на поставках в РФ?Ответ экспертаАлександр Виноградов, «За рулем»:– Эта тенденция относится не только к китайцам, а ко всему миру: кроссоверы всех классов и размерностей продолжают наращивать свою долю.