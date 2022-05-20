БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ВОЙНА НАРОДНАЯ, НАРОДНАЯ ПОБЕДА

ВОЙНА НАРОДНАЯ, НАРОДНАЯ ПОБЕДА

Тихомир ПАВЛОВ Идёт война народная,Священная война. В.И. Лебедев-Кумач Пятого мая 1945 года газета «Правда» поместила в «Шпигеле» анонсы важнейших публикаций номера: о новых указах Президиума Верховного Совета СССР про награждения, очередной оперативной сводке Советского Информбюро, новостях с Конференции Объединённых Наций в Сан-Франциско, откликах за границей на овладение Красной армией Берлина, капитуляции германских войск в Северо-западной Германии, Голландии и Дании…   Газета «Правда» за 5 мая 1945 года   Самым же первым, как наиважнейшем, стояло сообщение о выпуске Четвёртого Государственного Военного займа.

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