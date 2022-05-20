ВОЙНА НАРОДНАЯ, НАРОДНАЯ ПОБЕДА

Тихомир ПАВЛОВ Идёт война народная,Священная война. В.И. Лебедев-Кумач Пятого мая 1945 года газета «Правда» поместила в «Шпигеле» анонсы важнейших публикаций номера: о новых указах Президиума Верховного Совета СССР про награждения, очередной оперативной сводке Советского Информбюро, новостях с Конференции Объединённых Наций в Сан-Франциско, откликах за границей на овладение Красной армией Берлина, капитуляции германских войск в Северо-западной Германии, Голландии и Дании… Газета «Правда» за 5 мая 1945 года Самым же первым, как наиважнейшем, стояло сообщение о выпуске Четвёртого Государственного Военного займа.