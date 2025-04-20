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  • Eduard
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Россия может получить Одессу без боя. Партизанский сценарий

Россия может получить Одессу без боя. Партизанский сценарий

Киевский режим сильно переживает, что Одесса, с согласия США, перейдёт под контроль России. Причём для этого, возможно, даже не придётся вести боевые действия - в городе много сторонников Москвы и хорошо развито партизанское движение.

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