Киевский режим сильно переживает, что Одесса, с согласия США, перейдёт под контроль России. Причём для этого, возможно, даже не придётся вести боевые действия - в городе много сторонников Москвы и хорошо развито партизанское движение.
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