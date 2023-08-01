Джексон Хэйс может получить место в стартовой пятерке «Лейкерс»

У тренерского штаба «Лейкерс» связаны большие надежды с новобранцем команды Джексоном Хэйсом. Как сообщает журналист The Athletic Йован Буха, Хэйс может получить место в стартовой пятерке «озерников».
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