Песков: мнение Трампа по поводу Украины во многом совпадает с позицией России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что мнение американского лидера Дональда Трампа по поводу украинского конфликта во многом созвучно российской позиции.
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