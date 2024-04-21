Нужны ли нам новые «братья»?

Для России уготован американо-европейский сценарий развития миграционных процессов «Крым находится в "желтом" уровне террористической опасности, что подразумевает усиление мер предосторожности, профилактики и ограничений.
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