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СССР-Россия

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Нужны ли нам новые «братья»?

Нужны ли нам новые «братья»?

Для России уготован американо-европейский сценарий развития миграционных процессов    «Крым находится в "желтом" уровне террористической опасности, что подразумевает усиление мер предосторожности, профилактики и ограничений.

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