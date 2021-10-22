В Промышленном районе Самары в 2021 году прошел рейд по незаконной уличной торговле

В Самаре продавцов, работающих на незаконных точках на улице, наконец призвали к ответу. Так, представители администрации Промышленного района вместе с сотрудниками правоохранительных органов прошлись по самым активным местам подобной продажи.
В Самаре продавцов, работающих на незаконных точках на улице, наконец призвали к ответу. Так, представители администрации Промышленного района вместе с сотрудниками правоохранительных органов прошлись по самым активным местам подобной продажи.
Свежие комментарии