Ученые России проведут эксперимент по созданию «кирпичиков» жизни на Луне

Российские ученые планируют провести эксперимент на биоспутнике «Бион-М2» для изучения потенциального образования аминокислот, карбоновых кислот, нуклеиновых оснований и сахаров в космическом пространстве.
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