Российские военные поразили транспортно-логистический центр «Пирогово» в Киевской области

Российские вооружённые силы нанесли удар по транспортно-логистическому центру «Пирогово» в Киевской области.
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