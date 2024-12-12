Хабаровские спасатели МЧС России готовятся к учениям «Безопасная Арктика-2025»

В 2025 году стартуют уникальные межведомственные учения «Безопасная Арктика-2025», направленные на совершенствование взаимодействия экстренных служб в условиях чрезвычайных ситуаций в российской арктической зоне.
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