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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» не включил Ришарлисона в заявку на АПЛ. Бразилец был лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне

«Тоттенхэм» не включил  Ришарлисона в заявку на первую половину сезона АПЛ. 29-летний нападающий не вошел в число игроков, которые могут выступать за лондонский клуб в национальном первенстве.

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