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Регионы России

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В Приморье создадут технопарк для производства промышленной и человекообразных роботов

В Приморье создадут технопарк для производства промышленной и человекообразных роботов

Проект будет реализован на базе действующего промышленного парка «Канцзи» в Уссурийске. Объем инвестиций со стороны китайской компании составит порядка 3 миллиардов рублей.

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