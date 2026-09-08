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Снукерист.ру

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Состоялась жеребьевка на турнир International Championship 2026

Состоялась жеребьевка на турнир International Championship 2026

По итогам жеребьевки на турнир International Championship 2026 действующий Чемпион У Ицзэ будет защищать свой титул в матче против Хаммада Миаха, сообщает WST У Ицзэ (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Опубликованы результаты жеребьевки на турнир International Championship 2026.

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