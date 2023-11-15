Кризис в украинской армии: три генерала ВСУ под угрозой отставки Елена ВайленкоВ силу приказа министра обороны Украины Рустема Умерова трое высокопоставленных генералов Вооружённых сил Украины (ВСУ) стоят перед возможной отставкой.
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