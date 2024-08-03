В Петербурге стартовал «Читающий август»

Он объединит авторов и читателей Центральный эфир праздника для всех ценителей литературы состоится сегодня из Северной столицы, сообщает в своем телеграм-канале председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
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