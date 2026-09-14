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Новости для Фанов

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Евгений Маргулис: искусство негромкого сопротивления и живой звук вопреки эпохе

Евгений Маргулис: искусство негромкого сопротивления и живой звук вопреки эпохе

Существует особый тип людей, чьё присутствие в культуре ощущается не как громкий взрыв, а как постоянное, ровное излучение.

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