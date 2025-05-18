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Смоленская Газета

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В ИЦАЭ Смоленска обсудили настоящее и будущее медицинской физики

В ИЦАЭ Смоленска обсудили настоящее и будущее медицинской физики

Как радиация спасает жизнь и здоровье? Что такое радиационная медицина? Как проверить свою реакцию? На эти и другие вопросы 14 мая отвечала старший преподаватель кафедры медицинской физики Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Анастасия Захаркив, которая посетила Смоленск в рамках федерального проекта сети Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) «Энергия науки».

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