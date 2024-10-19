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Военные новости ★ сводки СВО

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Куда бежать от квадроберов

Куда бежать от квадроберов Усы, лапы, хвостЖелание подражать животной сущности давно и прочно обосновалось в человеческом архетипе.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Лопатой их по хребтине, и все пройдет!
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