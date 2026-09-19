В Алтайском крае зафиксировали информационные спекуляции вокруг выборов

В Алтайском крае зафиксировали информационные спекуляции вокруг организации избирательного процесса. Как сообщили в правоохранительных органах, в течение двух дней голосования ряд представителей лево-ориентированной партии из думской пятерки формируют "протестную повестку и провокации".