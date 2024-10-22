Пхеньян впервые публично ответил на слухи о корейском спецназе на Украине

Дмитрий Гурин

надо было представителю КНДР выразиться более конкретно..."Чого обгадали і кричали? Поки що їх там немає. Уся бригада на операції із зміни осіб." (Чего обгадились и орете? Пока их там нет. Вся бригада на операции по изменению лиц.)