Почему день начинается с вечера?

Вопрос: Почему мы встречаем Шаббат в пятницу вечером, а еврейские праздники начинаем отмечать накануне календарной даты? Почему в еврейской традиции день начинается с вечера? Ответ: Этот простой с виду вопрос заслуживает на самом деле того, чтоб быть поводом для серьезной беседы.
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