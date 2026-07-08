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Фото-Мир и обо всем...

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Почему день начинается с вечера?

Почему день начинается с вечера?

Вопрос: Почему мы встречаем Шаббат в пятницу вечером, а еврейские праздники начинаем отмечать накануне календарной даты? Почему в еврейской традиции день начинается с вечера? Ответ: Этот простой с виду вопрос заслуживает на самом деле того, чтоб быть поводом для серьезной беседы.

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