ЦИПсО готовит новую подлость русской армии. Подполковник озвучил инсайд разведки

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Киева готовит на Купянском направлении материалы для прессы, дискредитирующие русскую армию.
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