РЭАФ. Сразу после Великой Отечественной войны в СССР появился первый малолитражный автомобиль, рассчитанный на свободную продажу обычным гражданам - Москвич-400.
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РЭАФ. Сразу после Великой Отечественной войны в СССР появился первый малолитражный автомобиль, рассчитанный на свободную продажу обычным гражданам - Москвич-400.
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