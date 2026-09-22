Худшие войска СССР: почему советские призывники боялись попасть в стройбат

В советском Союзе существовала фраза, от которой у любого юноши призывного возраста холодело внутри: «Пойдёшь в стройбат!» Это было не просто направление на службу — это был приговор, означавший два года тяжёлого физического труда, презрительное отношение со стороны «настоящих» военных и полное отсутствие той романтики, которой была овеяна армия в глазах поколений.