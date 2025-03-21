Пентагон ознакомит Илона Маска с секретными планами на случай войны с КНР

Пентагон ознакомит американского предпринимателя и главу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илона Маска с самыми засекреченными планами действий США на случай потенциальной войны с Китаем.
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