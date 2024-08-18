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Не пил одеколон: умер самый красивый мужчина прошлого столетия

Не пил одеколон: умер самый красивый мужчина прошлого столетия

Сегодня 40K прочитали Сегодня, 18 августа, стало известно, что в возрасте 88 лет умер Ален Делон – человек, которого мировая критика единодушно называла самым красивым актером в истории кино ХХ века.

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