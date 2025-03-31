Власти КНР решили повременить с организацией саммита с США из-за поведения Трампа

Власти Китая решили повременить с организацией саммита председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на фоне действий американского лидера и его агрессивного поведения на публике в отношении других глав государств.
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