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Власти КНР решили повременить с организацией саммита с США из-за поведения Трампа

Власти КНР решили повременить с организацией саммита с США из-за поведения Трампа

Власти Китая решили повременить с организацией саммита председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на фоне действий американского лидера и его агрессивного поведения на публике в отношении других глав государств.

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