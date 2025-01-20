О главных болезнях сибиряков рассказал патологоанатом Иван Мельниченко

Иван переехал в Карасук по программе «Земский доктор» 7 лет назад. Работой свой доволен, патологоанатом – это врач, который всегда учится чему-то новому, он должен иметь представление о любом заболевании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии