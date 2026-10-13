14 октября — Пресс-конференция на тему: «О проведении XII московского международного форума "Религия и Мир"»

Фото: mos.ru В среду, 14 октября 2026 года, в 11:00, состоится пресс-конференция Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы на тему: «О проведении XII московского международного форума "Религия и Мир"».
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