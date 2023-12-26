Османский ответ: Турция начала спецоперацию на севере Ирака

Турция начала спецоперацию на севере Ирака. Анкара приняла решение о ее проведении после гибели 12 турецких военнослужащих в результате атаки со стороны боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), считающейся в республике террористической и запрещенной.
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