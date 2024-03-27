"Крокус Сити Холл" находился в залоге у Газпромбанка

Известия/ЭДУАРД КОРНИЕНКО Концертный зал "Крокус Сити Холл", сгоревший в подмосковном Красногорске в результате теракта 22 марта, находился в залоге у Газпромбанка, пишет 27 марта РБК со ссылкой на данные выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).