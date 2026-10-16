❗️«Как только начнутся увольнения»: Аксёнов связал улучшение жизни граждан с отставками чиновников В дальнейшем будет проведено буквально три или четыре совещания и если обращения граждан не будут рассматриваться, а работа будет выполняться плохо — начнутся увольнения чиновников, в ходе совещания сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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