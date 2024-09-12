Политика как он...
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Политика как она есть

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Эксперт: силы РФ постепенно «сужают горлышко огневого мешка» у Северска в ДНР

Эксперт: силы РФ постепенно «сужают горлышко огневого мешка» у Северска в ДНР

Российские военнослужащие продвижением у Северска Донецкой Народной Республики (ДНР) постепенно «сужают горлышко огневого мешка» для группировки Вооруженных сил Украины, дислоцированной на этом участке фронта.

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