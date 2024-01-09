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На Украине признали неспособность Киева производить оружие из-за ударов ВС РФ

На Украине признали неспособность Киева производить оружие из-за ударов ВС РФ

Российские удары по оборонной промышленности Украины могут лишить ее боевых возможностей. Об этом 8 января заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью телеканалу «Град», опубликованному на официальном YouTube-канале.

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