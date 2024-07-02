В Госдуме разработали проект об ужесточении требований к репатриантам

В Государственной думе захотели ужесточить требования программы репатриации и разработали законопроект, согласно которому к категории проживающих за рубежом соотечественников будут относиться только представители народов, которые исторически проживали на территории России.
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