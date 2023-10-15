В ООН заявили, что у больниц Газы осталось ресурсов на 48 часов работы

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что оставшиеся без электричества из-за блокады Израиля больницы сектора Газа смогут поддерживать свою деятельность лишь в течение двух суток.
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