Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Игорь Максаков
    Правильно сделали, да и кататься по забуграм за государственный счёт и ходить там по бутикам нашим господам уже давно...Россия приостанов...
  • Юрий Горемыкин
    Дело в том что мигранты едут к нам целыми семьями совсем не для того чтобы заработать у нас на жизнь у себя на родине..."Мордой в грязь -...
  • Геннадий
    👍‼️"Мордой в грязь -...

ВПК хуситов достиг невероятных высот. От калашей до высокоторчных ракет за 10 лет, до гиперзвука за год. А ведь говорили - не буди лихо

ВПК хуситов достиг невероятных высот. От калашей до высокоторчных ракет за 10 лет, до гиперзвука за год. А ведь говорили - не буди лихо

Не одними "калашами" славятся эти парни из Йемена. Недавно их гиперзвуковая ракета нанесла удар по ксудну в Средизенмном море.

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