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CNN: военные базы США в Европе привели в состояние повышенной готовности

CNN: военные базы США в Европе привели в состояние повышенной готовности

На прошлой неделе военные базы США по всей Европе были впервые за десятилетие приведены в состояние повышенной готовности после того, как Вашингтон получил разведданные о том, что поддерживаемые Россией субъекты якобы рассматривают возможность совершения против военнослужащих и объектов США, сообщили CNN источники, знакомые с ситуацией.

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