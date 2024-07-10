CNN: военные базы США в Европе привели в состояние повышенной готовности

На прошлой неделе военные базы США по всей Европе были впервые за десятилетие приведены в состояние повышенной готовности после того, как Вашингтон получил разведданные о том, что поддерживаемые Россией субъекты якобы рассматривают возможность совершения против военнослужащих и объектов США, сообщили CNN источники, знакомые с ситуацией.