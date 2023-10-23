Путь открыт: ВС РФ вышли к критически важной точке в районе Авдеевки: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 23.10.23 г.

Карта боевых действий на Украине, Интерактивная карта СВО, Украина последние новости к утру 23.10.23 г.
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