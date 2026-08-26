Колосков о поведении Талалаева: «Он уже столько получил взысканий, для него ничего нового не будет»

Вячеслав Колосков высказался о неприличном жесте Андрея Талалаева в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).
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