Страна и люди
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Страна и люди

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У края бездны

У края бездны

У края бездныСколько людей вы ожидаете увидеть в кинозале в 10 утра в воскресенье? А если добавить к этому тот факт, что фильм – бескомпромиссная, двухчасовая документальная лента за авторством военного хроникера? На премьерном показе "У края бездны" Максима Фадеева и Сергея Белоуса зал был не просто "заполнен".

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